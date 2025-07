Procon de Cachoeiro alerta para golpes por ligações e como se proteger

Além dos golpes via Pix, as fraudes por telefone têm crescido e se tornado cada vez mais comuns no Brasil. O problema atinge todos os usuários de telefonia, independentemente de idade, classe social ou localização. Essas ligações interrompem a rotina, causam irritação e, muitas vezes, podem gerar prejuízos financeiros.

Os criminosos geralmente já possuem informações pessoais das vítimas, como nome completo, endereço e até dados de documentos, aumentando o potencial de convencimento. O Procon de Cachoeiro lista, a seguir, os golpes mais recorrentes e dá dicas de proteção.

Dados pessoais roubados

Um atendente “amigável”, que já sabe seu nome, oferece promoções vantajosas ou oportunidades em nome de empresas com as quais a vítima possui vínculo. O objetivo é obter ainda mais informações pessoais, que, mesmo sem envolver dados bancários, podem ser usadas para abrir contas, fazer empréstimos ou realizar fraudes no nome da vítima. Os golpistas também podem se passar por centrais de atendimento de bancos, informando movimentações suspeitas para obter dados sensíveis.

Falso sequestro

Nesse golpe, o criminoso simula o desespero de uma pessoa sequestrada, geralmente um filho ou parente da vítima. Com informações previamente coletadas, exigem depósitos ou transferências bancárias para liberar a suposta vítima. Os criminosos mantêm a pessoa ao telefone para impedir que ela cheque a veracidade da situação. Em alguns casos, após receber o dinheiro, eles também ligam para outros membros da família, aumentando ainda mais o prejuízo.

Phishing

Do inglês “pescar”, o phishing consiste em ligações falsas de atendentes que se passam por bancos, operadoras, lojas ou instituições benevolentes, com o objetivo de obter dados pessoais, bancários ou até sequestrar contas de WhatsApp para extorquir contatos próximos.

Como se proteger dos golpes

Faça perguntas para confirmar a identidade de quem liga. Mantenha a calma e peça credenciais do interlocutor.

para confirmar a identidade de quem liga. Mantenha a calma e peça credenciais do interlocutor. Gane tempo , pedindo para retornarem a ligação em 10 ou 30 minutos. Nesse tempo, entre em contato direto com familiares ou com a empresa citada.

, pedindo para retornarem a ligação em 10 ou 30 minutos. Nesse tempo, entre em contato direto com familiares ou com a empresa citada. Nunca forneça senhas ou códigos de confirmação por telefone.

ou códigos de confirmação por telefone. Em caso de dúvida, procure rapidamente uma delegacia para orientação, sem desligar o telefone.

para orientação, sem desligar o telefone. Desconfie sempre de urgência para fechamento de contratos, promoções ou resoluções de problemas.

Conte sempre com o Procon!

Para dúvidas, orientações e reclamações, o Procon de Cachoeiro está disponível na Rua Bernardo Horta, nº 204, bairro Guandu, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h. Informações pelo telefone (28) 3199-1710 ou no site procon.cachoeiro.es.gov.br.