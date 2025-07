Procon de Cachoeiro tem novo telefone para atendimento ao consumidor

Para dúvidas, orientações ou outras informações, entre em contato com o Procon pelo telefone: (28) 3199-1710.

A sede do Procon está localizada na Rua Bernardo Horta, 210 – Guandu, e funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.

Pelo número, é possível tirar dúvidas, obter orientações e buscar esclarecimentos sobre relações de consumo, garantindo a proteção dos direitos do consumidor.

O Procon de Cachoeiro de Itapemirim agora conta com um novo número de telefone: (28) 3199-1710, facilitando o contato direto com consumidores e fornecedores.

