Produtor vence desafios e registra agroindústria de polpa em Jaguaré

“Vai plantar uva em Jaguaré? E se produzir, vai vender para quem“? Foram essas as palavras de “incentivo” que Francisco Santiago ouviu quando decidiu investir na fruticultura. Produtor rural da Comunidade Giral, interior de Jaguaré, no Norte do Espírito Santo, Francisco apostou no cultivo da uva para diversificar sua produção.

Aos poucos, ele foi colocando seus planos em prática. O plantio da fruta começou em 2017. Nos anos seguintes, o produtor investiu no plantio de goiaba, abacaxi e maracujá. A fruticultura deu tão certo que Francisco conseguiu um feito histórico. É dele a primeira e única agroindústria de polpa de fruta da agricultura familiar do município registrada no Ministério da Agricultura.

Leia mais em: https://conexaosafra.com/fruticultura/produtor-vence-desafios-e-registra-agroindustria-de-polpa-de-jaguare/