Professor é preso acusado de abusar de aluna em escola em Vila Velha

A Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) investigará o caso. O professor, de 37 anos, deu entrada no Centro de Triagem, no Complexo Penitenciário Rodrigo Figueiredo da Rosa.

Segundo a Polícia Civil, câmeras de segurança registraram o mesmo professor cometendo atos sexuais com outras crianças.

Um homem foi preso, na última quarta-feira (30), acusado de abusar de uma criança de oito anos, dentro de uma escola particular em Vila Velha . De acordo com informações, o suspeito é professor e a vítima seria sua aluna; o crime ocorreu por diversas vezes dentro da sala de aula.

