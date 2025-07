Professora de Cachoeiro tem poema selecionado em antologia nacional

Cachoeiro de Itapemirim, terra do cronista Rubem Braga, acaba de ganhar mais um destaque literário. A professora Patrícia Peres Ferreira Nicolini, da Rede Estadual de Ensino do Espírito Santo, teve um poema selecionado para a antologia Poesia Livre 2025, que reúne autores de todo o Brasil em uma coletânea de obras inéditas.

Moradora de Cachoeiro, Patrícia participou da seleção promovida pela Vivara Editora Nacional, que recebeu milhares de inscrições de escritores de diversas regiões do país.

A obra foi publicada em formato impresso e digital neste início de segundo semestre de 2025.

“Ter um poema selecionado entre tantos talentos nacionais é uma alegria imensa. É também uma forma de mostrar aos meus alunos o poder transformador da palavra e da literatura”, destacou a professora.

A iniciativa valoriza a diversidade de vozes da poesia contemporânea e tem atraído cada vez mais educadores, estudantes e autores iniciantes a compartilharem suas visões de mundo por meio da arte.

Além da publicação, os selecionados receberam certificado e concorrem a prêmios em dinheiro, conforme o edital disponível no site oficial do projeto (www.poesialivre.com.br).

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui