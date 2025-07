Projeto “Nova Buenos Aires” promete revolucionar turismo em Cachoeiro

Projeto visionário, inspirado no modelo de sucesso de Guarapari, visa unir desenvolvimento sustentável, geração de emprego e educação ambiental na região do Monumento Natural.

Em um movimento estratégico para transformar o potencial turístico de Cachoeiro de Itapemirim, o prefeito Theodorico Ferraço esteve com uma comitiva, na manhã desta sexta-feira (18), na localidade de Itabira. A proposta central é a aquisição de um terreno para a construção de um complexo turístico nos moldes de “Buenos Aires”, famoso polo de lazer e gastronomia que revitalizou a cidade de Guarapari.

O ex-prefeito de Guarapari, Edson Magalhães, esteve no local para demonstrar apoio à iniciativa e compartilhar a experiência bem-sucedida, validando o potencial da proposta para impulsionar a economia e o turismo cachoeirense.

Para o prefeito Theodorico Ferraço, o projeto representa um marco na meta de sua gestão de colocar a cidade como um destino de destaque no estado.

“Estamos dando um passo decisivo para colocar Cachoeiro no mapa do turismo nacional. O projeto no Itabira não é apenas uma obra, é a materialização de um sonho: criar um polo de desenvolvimento inspirado em um modelo de sucesso, como a Buenos Aires de Guarapari, mas com a nossa identidade, valorizando a beleza única que só Itabira possui”, afirmou o prefeito.

A região do Itabira, já conhecida por abrigar o imponente Monumento Natural, é vista como o local ideal para um empreendimento que una lazer, natureza e desenvolvimento. A iniciativa visa não apenas atrair visitantes, mas também criar um ciclo virtuoso de crescimento para o município.

Ferraço destacou a dupla função do projeto, focada tanto no impacto econômico quanto no legado ambiental.

“Nosso objetivo é um desenvolvimento que anda de mãos dadas com a sustentabilidade. Queremos gerar emprego e renda para as famílias cachoeirenses, ao mesmo tempo em que criamos um espaço de educação ambiental que ensinará nossas crianças e os visitantes a amar e preservar a natureza. É um legado de prosperidade e respeito ao meio ambiente que estamos construindo para o futuro”, ressaltou Ferraço.

A presença de Edson Magalhães foi celebrada pelo prefeito como um selo de credibilidade para a ousada proposta. “A presença e o apoio de Edson Magalhães, um gestor que transformou Guarapari, nos dá a certeza de que estamos no caminho certo. Aprender com quem já fez e acertou é fundamental para acelerar nosso desenvolvimento e garantir que este projeto nasça forte e bem-sucedido”, concluiu o prefeito.

O projeto visionário promete não apenas criar uma nova atração turística, mas também fortalecer a economia local de forma sustentável, consolidando Cachoeiro de Itapemirim como um destino que olha para o futuro, sem esquecer de suas riquezas naturais.