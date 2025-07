Projeto une arte e música no CDPCI de Cachoeiro de Itapemirim

Entre os dias 11 e 25 de junho de 2025, a Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Hosana Salles, que funciona no Centro de Detenção Provisória de Cachoeiro de Itapemirim (CDPCI), desenvolveu uma proposta pedagógica inovadora: o projeto “Arte e Harmonia: Pinturas em Ritmo de Música”. A iniciativa integrou a disciplina de Arte e teve como objetivo promover a expressão artística e emocional dos alunos privados de liberdade, unindo pintura e música como caminhos de escuta, sensibilidade e autoconhecimento.

Durante as aulas, os estudantes utilizaram tinta guache e pincéis para criar pinturas ao som de músicas cuidadosamente selecionadas. A proposta permitiu que cada um expressasse suas emoções de forma livre, sensível e única. “A cada traço, percebia-se um resgate da sensibilidade, da escuta e da criatividade. Em um ambiente onde muitas vezes a palavra é contida, a arte falou alto”, relata a professora Marla dos Santos Supeleto, responsável pela atividade.

Os resultados pedagógicos foram expressivos: houve aumento na concentração, na participação e no engajamento dos alunos, além de fortalecimento dos vínculos em sala de aula. As obras produzidas revelaram olhares singulares sobre o mundo, reforçando a importância da arte como ferramenta de expressão e transformação.

Além de promover o desenvolvimento da coordenação motora e percepção estética, o projeto ampliou o repertório cultural dos alunos, estimulou o respeito à diversidade de expressões e fortaleceu a autoestima. “Foi muito bom poder usar as cores enquanto ouvia música para expressar o que eu estava sentindo. Me senti criativo”, contou um dos participantes.

O diferencial da ação esteve na abordagem sensorial e emocional: em um contexto desafiador como o sistema prisional, a arte ofereceu um espaço simbólico de liberdade e valorização do indivíduo, indo além do conteúdo curricular.

