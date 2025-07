Projeto une sustentabilidade e protagonismo juvenil em Cachoeiro; veja

Jovens de Cachoeiro de Itapemirim terão a oportunidade de transformar resíduos plásticos em obras de arte na imersão artística “Arte, Plástico e Fogo: uma relação dialógica”. O evento gratuito acontece no próximo dia 10 de julho, no Centro de Referência das Juventudes (CRJ) do bairro Rubem Braga, e é voltado para moradores de 14 a 29 anos da região do Village e bairros adjacentes.

Durante a oficina, os participantes receberão um kit completo para criar telas a partir de sacolas plásticas recicladas, transformando um resíduo poluente em matéria-prima para a expressão artística. O objetivo é utilizar a criatividade como uma ferramenta de educação ambiental e integração social. As inscrições devem ser feitas por meio de um formulário online, com 10 vagas disponíveis para cada um dos dois turnos: das 13h às 17h e das 18h às 22h.

As telas produzidas pelos jovens farão parte de uma exposição que será inaugurada no dia 14 de julho no próprio CRJ, onde permanecerá por duas semanas. A mostra será dividida em três ambientes: “Inacabado”, simulando o descarte incorreto do plástico; “Transição”, com as obras dos participantes; e “Renovação”, com criações do artista Jeferson Bragga, idealizador do projeto. “A ideia nasceu da vontade de ressignificar aquilo que descartamos sem pensar. O plástico, que representa um problema ambiental sério, pode ser transformado em arte e, com isso, abrir novos caminhos para a juventude”, explica Bragga.

Para ampliar o alcance da iniciativa, o projeto também inclui a produção de um vídeo com tradução em Libras, que será exibido durante a mostra e disponibilizado online. “Estamos felizes em viabilizar uma ação que une formação, sustentabilidade e valorização das juventudes periféricas. A arte tem esse poder de provocar e transformar”, destaca a produtora cultural Angélica Rigon, da Projeta Assessoria Sociocultural e Ambiental.

A ação é uma realização do artista visual Jeferson Bragga, com produção da Projeta, e foi contemplada pelo Edital de Fomento Municipal da Lei Aldir Blanc, promovido pela Prefeitura de Cachoeiro por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.