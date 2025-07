Qualificar ES oferece novos cursos em Cachoeiro

O programa Qualificar ES está com novos cursos, em Cachoeiro. A ação tem objetivo ampliar as oportunidades de qualificação para a população e conta com o apoio da Prefeitura do município e do Governo do Estado do Espírito Santo, pela Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti).

Assim, as aulas, que começaram no dia 24 de junho, seguem até o dia 9 de setembro, em diferentes regiões do município com uma variedade de cursos voltados à profissionalização e geração de renda.

Veja os cursos ofertados:

CRAS Jardim Itapemirim: Cuidador Infantil (120h)

CRAS do Aeroporto: Auxiliar de Farmácia de Manipulação (90h)

CRAS Soturno: Cuidador de Idoso (120h), Balconista de Farmácia (120h) e Atendente de Estabelecimento dos Serviços de Saúde (90h)

Igreja Católica Santo André de Itaoca Pedra / CRAS de Itaoca Pedra: Panificação (120h), Biscoitos Caseiros (120h) e Massas Italianas (90h)

Banco de Alimentos: Preparação de Buffet (120h), Tortas e Doces e Salgados (120h) e Pizzaiolo (90h)

Os cursos abrangem áreas com alta demanda no mercado, permitindo aos participantes adquirir competências práticas e se prepararem para novas oportunidades de inserção profissional ou empreendedorismo.

A parceria com o Qualificar ES tem sido um instrumento importante para levar formação gratuita e de qualidade a diferentes comunidades do município.