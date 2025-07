"Quero respeito", diz Lula sobre tarifa de Trump contra o Brasil

Em meio à escalada das tensões comerciais entre Brasil e Estados Unidos, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) reagiu com firmeza ao pacote de tarifas anunciado pelo ex-presidente norte-americano Donald Trump, que deve entrar em vigor nesta sexta-feira (1º). Em entrevista ao jornal The New York Times, Lula afirmou que o Brasil está tratando o tema com seriedade, mas cobrou respeito e criticou a postura unilateral de Washington.

“Estamos tratando isso com a máxima seriedade. Mas seriedade não exige subserviência”, afirmou o presidente, acrescentando: “Quero ser tratado com respeito”. A declaração foi dada durante conversa com jornalistas norte-americanos no Palácio da Alvorada, na última terça-feira (29).

As novas tarifas, de 50% sobre produtos como café, carne bovina e suco de laranja brasileiros, foram anunciadas por Trump por meio de uma publicação na rede Truth Social, atitude que Lula classificou como “vergonhosa” e contrária às normas da diplomacia internacional.

“Quando há um desentendimento comercial ou político, o que se faz é telefonar, marcar uma reunião, dialogar. Não se impõe tarifas e dá ultimatos via rede social”, criticou.

O presidente também reclamou da falta de abertura da Casa Branca ao diálogo. Segundo ele, representantes do governo brasileiro, como o vice-presidente, o ministro da Agricultura e o ministro da Fazenda, tentaram contato com seus pares norte-americanos, mas não obtiveram retorno. “Até agora, não foi possível estabelecer nenhum canal efetivo de conversa”, lamentou.

Lula relembrou que desde maio o governo brasileiro tem buscado uma solução diplomática. “Realizamos dez reuniões com o Departamento de Comércio dos EUA. No dia 16 de maio, enviamos uma carta solicitando uma resposta. A resposta veio dias depois, por meio de um anúncio de tarifas no site do presidente Trump”, disse, demonstrando frustração com o tratamento dado ao Brasil.

O líder brasileiro também sugeriu que as medidas anunciadas por Trump teriam motivações políticas, com o objetivo de favorecer seu aliado e ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro (PL), adversário direto de Lula. Para ele, os norte-americanos também sofrerão as consequências econômicas da decisão.

“Os americanos vão pagar mais por produtos que consomem diariamente e que vêm do Brasil. Nem o povo americano, nem o povo brasileiro merecem isso”, afirmou. “Estamos passando de uma relação diplomática de 201 anos de ganhos mútuos para uma relação política de perdas mútuas.”

A entrevista ao The New York Times repercutiu internacionalmente. O jornal destacou que “talvez não haja hoje um líder mundial que desafie tão diretamente o presidente Trump quanto Lula”.