Receita "morango do amor": como fazer doce que viralizou nas redes

A tradicional receita de morango do amor continua sendo uma das mais procuradas em festas juninas e comemorações românticas. Com seu brilho vermelho característico e sabor adocicado, essa guloseima encanta adultos e crianças. Aprender a fazer em casa é mais fácil do que parece. Basta seguir os passos certos e usar ingredientes de qualidade.

Ingredientes necessários para fazer morango do amor

Para preparar a receita de morango do amor, você vai precisar de:

12 morangos grandes com talo

2 xícaras de açúcar

1/2 xícara de água

1 colher de sopa de vinagre

Corante alimentício vermelho (opcional)

Leia também: Tem receita saudável de festa junina? Tem sim! Confira aqui

Higienização dos morangos é essencial

Antes de qualquer etapa da receita, lave bem os morangos com água corrente e seque com cuidado usando papel toalha. A fruta precisa estar completamente seca para que a calda grude corretamente. Manter o talo intacto ajuda na hora de banhar e consumir.

O ponto certo da calda caramelizada

Em uma panela, adicione o açúcar, a água e o vinagre. Leve ao fogo médio, sem mexer, até a calda atingir o ponto de bala dura. Para verificar, jogue uma gota da calda em um copo com água. Se endurecer na hora, está no ponto certo.

Corante dá cor vibrante ao doce

Quando a calda estiver quase no ponto, acrescente algumas gotas de corante alimentício vermelho. Isso garante o visual típico do morango do amor. Misture com cuidado, apenas girando levemente a panela.

Banho rápido e eficiente

Segure o morango pelo talo e mergulhe na calda quente. Gire para cobrir toda a superfície e escorra o excesso. Coloque os morangos caramelizados sobre uma superfície untada com óleo ou papel manteiga.

Deixe esfriar antes de servir

Depois de banhados, deixe os morangos do amor esfriarem por cerca de 30 minutos. Esse tempo é necessário para que a calda endureça completamente e ganhe aquela crocância deliciosa.

Morango do amor: receita com durabilidade curta

Por conter frutas frescas, a receita morango do amor deve ser consumida no mesmo dia. Evite guardar na geladeira, pois a umidade pode amolecer a calda. O ideal é preparar e servir no mesmo momento.

Dicas para deixar o doce mais bonito

Prefira morangos firmes e com formato simétrico. Isso ajuda no visual final do doce. Também é importante usar açúcar cristal, que dá mais brilho à calda. Evite mexer a calda para não açucarar.

Receita morango do amor gourmet

Para uma versão gourmet, adicione essência de baunilha ou raspas de limão à calda. Também é possível decorar com confeitos coloridos logo após banhar os morangos, antes que a calda endureça.

Receita morango do amor rende dinheiro

Além de deliciosa, essa receita é ótima para quem busca renda extra. A venda de morango do amor em festas, escolas e feiras pode garantir bons lucros. Embale em saquinhos transparentes e capriche na apresentação.

Receita morango do amor viraliza nas redes

A popularidade da receita morango do amor nas redes sociais cresce a cada dia. Vídeos mostrando o passo a passo conquistam milhares de visualizações. Aposte nesse conteúdo se você é criador ou empreende no ramo de doces.