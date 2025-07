Renato Casagrande lidera pesquisa IPESES para o Senado

Um levantamento do Instituto de Pesquisas e Estatística do Espírito Santo (IPESES), antigo Instituto Solução, encomendado pelo AQUINOTICIAS.COM, aponta que o governador Renato Casagrande lidera as intenções de voto para uma vaga no Senado Federal em 2026.

A pesquisa foi realizada entre os dias 7, 8 e 9 de julho, e ouviu 1.620 pessoas, de 30 municípios do Norte, do Sul e da Grande Vitória. A margem de erro é de 2,5% para mais e 2,5% para menos. O nível de confiança é de 95%.

Perguntados: se os candidatos fossem estes, em qual deles o (a) Sr. (a) votaria? Casagrande aparece na primeira posição com 41% das intenções, seguido de Sérgio Meneguelli com 13,9%. Veja como ficou:

Renato Casagrande – 41%

Sérgio Meneguelli – 13,9%

NR/NS – 11,1%

Fabiano Contarato – 10,8%

Maguinha Malta – 8,7%

Marcos do Val – 6,4%

Da Vitória – 4,5%

Brancos/Nulos – 2,3%

Indecisos – 1,4%

Em 2026, os eleitores capixabas vão escolher dois nomes para ocupar as vagas em Brasília. Em outro cenário apresentado os entrevistados, aparece o nome do ex-governador Paulo Hartung.

Perguntados: se os candidatos fossem estes, em qual deles o (a) Sr. (a) votaria? Casagrande permanece na primeira posição com 36,8% das intenções, seguido de Sérgio Meneguelli com 14,2%. Veja como ficou:

Renato Casagrande – 36,8%

Sérgio Meneguelli – 14,2%

Paulo Hartung – 9,4%

Fabiano Contarato – 9,0%

NR/NS – 8,4%

Maguinha Malta – 7,6%

Marcos do Val – 6,4%

Da Vitória – 4,5%

Brancos/Nulos – 2,3%

Indecisos – 1,5%

Fabiano Contarato é o mais rejeitado

O levantamento também ouviu os eleitores capixabas para saber quem são os nomes para rejeitados para o Senado no Espírito Santo.

Perguntados: em qual desses nomes o (a) Sr. (a) mão votaria de jeito nenhum? Fabiano Contarato é o mais rejeitado com 17,5%, seguido de Maguinha Malta com 15,9%. Confira como ficou:

NS/NR – 20,9%

Fabiano Contarato – 17,5%

Maguinha Malta – 15,9%

Marcos do Val – 10,8%

Nenhum deles – 9,8%

Renato Casagrande – 8,9%

Da Vitória – 6,1%

Paulo Hartung – 6,0%

Sérgio Meneguelli – 4,1%