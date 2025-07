Resultado da Lotofácil 3446: 2 apostas do Sul do ES faturam prêmio

O resultado da Lotofácil 3446, sorteado neste sábado (19) no Espaço da Sorte, em São Paulo, premiou diversas apostas no Espírito Santo. Embora nenhuma tenha atingido os 15 acertos, sete apostas capixabas acertaram 14 dezenas e garantiram prêmios que chegam a mais de R$ 9 mil. Os números sorteados foram: 02, 03, 06, 07, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23.

Apostas premiadas em sete cidades capixabas

As apostas com 14 acertos foram nas cidades de Aracruz, Baixo Guandu, Iúna, Marechal Floriano, Venda Nova do Imigrante e Vitória. A maior premiação foi para um jogo feito em Iúna, que levou R$ 9.146,92, enquanto os demais ganhadores receberam R$ 2.286,73 ou R$ 6.860,19, conforme a quantidade de dezenas apostadas.

Vitória e Iúna entre os maiores prêmios do ES

Na capital Vitória, uma aposta feita na casa “Pinte a Sorte” acertou 17 dezenas, garantindo R$ 6.860,19. Já em Iúna, um jogo com 18 dezenas se destacou como o mais premiado do Espírito Santo, com quase R$ 10 mil. Ambas as apostas foram presencialmente, em casas lotéricas físicas.

Aracruz teve duas apostas premiadas

O município de Aracruz aparece com duas apostas premiadas com 14 acertos, realizadas por meio de canais eletrônicos. Cada uma levou o valor de R$ 2.286,73. Também por canais digitais, Baixo Guandu teve um apostador contemplado com o mesmo valor.

Lotofácil 3446 teve três apostas com 15 acertos

Contudo, no total, o concurso 3446 da Lotofácil teve 3 apostas ganhadoras com 15 acertos, que levaram R$ 2.903.452,19 cada. Os vencedores são das cidades de Belmiro Braga (MG), Osasco (SP) e de um apostador que jogou por canal eletrônico. O próximo sorteio será nesta segunda-feira (22), com nova chance de mudar de vida.