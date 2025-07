Resultado da Lotofácil: confira as apostas ganhadoras no ES

O resultado da Lotofácil concurso 3442 trouxe ótimas notícias para apostadores do Espírito Santo. Ao todo, 22 apostas capixabas acertaram 14 dezenas e levaram valores entre R$322,42 e R$967,26, conforme divulgou a Caixa Econômica Federal. O destaque foi para a cidade de Serra, que concentrou o maior número de ganhadores no Estado.

A palavra-chave resultado Lotofácil concurso 3442 atraiu atenção após a divulgação do sorteio, que premiou também uma aposta da Serra com 16 acertos em um bolão, garantindo um prêmio de R$644,76. Entretanto, essa foi a única aposta em formato de bolão registrada entre os capixabas.

Apostas premiadas com 14 acertos no Espírito Santo

A maioria das apostas com 14 acertos foram feitas de forma simples e presencial, em lotéricas tradicionais espalhadas pelo estado. Confira algumas das cidades capixabas contempladas:

Serra – 6 apostas premiadas (incluindo o bolão)

– 6 apostas premiadas (incluindo o bolão) Cariacica – 2 apostas

– 2 apostas São Mateus – 2 apostas

– 2 apostas São Gabriel da Palha – 2 apostas

– 2 apostas Colatina, Linhares, Viana, Vitória, Baixo Guandu, Dores do Rio Preto, Governador Lindenberg, Ibiraçu, Itapemirim e Jaguaré – 1 aposta cada

A premiação para 14 acertos variou conforme o número total de ganhadores no país, sendo o valor mais alto entre os capixabas de R$967,26, registrado em uma aposta eletrônica feita em Cariacica/ES.

Prêmios principais para 15 acertos

Quatro apostas em outros estados acertaram os 15 números do concurso 3442, levando o prêmio máximo individual de R$265.606,19 cada. Os sortudos são das cidades de:

Antônio Gonçalves/BA

Sete Lagoas/MG

Guarulhos/SP

Jacareí/SP

Assim, todas as apostas com 15 acertos foram simples e realizadas presencialmente ou por meio de canais eletrônicos.

Próximo sorteio da Lotofácil

Contudo, a Lotofácil realiza sorteios diários, exceto aos domingos. O próximo concurso já tem movimentado os apostadores, especialmente após a boa performance dos capixabas no concurso 3442. Portanto, quem deseja tentar a sorte, é possível apostar até as 19h do dia do sorteio, em qualquer lotérica ou nos canais oficiais da Caixa.