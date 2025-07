Resultado da Mega Sena concurso 2890: confira apostas ganhadoras

O resultado da Mega-Sena concurso 2890 saiu na noite deste sábado (19), no Espaço da Sorte, em São Paulo. Nenhuma aposta acertou as seis dezenas sorteadas, e o prêmio principal acumulou. Agora, o valor estimado para o próximo concurso é de R$ 56 milhões.

Quina teve 49 ganhadores; veja o valor da premiação

Embora ninguém tenha levado o prêmio máximo da Mega-Sena, 49 apostas acertaram cinco números e vão receber R$ 60.620,89 cada. A chamada “quina” costuma atrair atenção dos apostadores, especialmente quando o prêmio principal acumula e aumenta o valor das faixas inferiores.

Quadra soma mais de 3 mil apostas premiadas

Na faixa de quatro acertos, foram 3.360 apostas ganhadoras, com premiação individual de R$ 1.262,93. Mesmo com valor menor, a quadra segue sendo uma boa oportunidade de retorno, especialmente para bolões e apostas múltiplas, que são comuns em concursos acumulados.

Arrecadação ultrapassa R$ 51 milhões

A arrecadação total do concurso 2890 foi de R$ 51.002.538,00, segundo dados da Caixa Econômica Federal. Assim, esse valor reforça o grande volume de apostas registradas em todo o país, impulsionado pela expectativa de um prêmio milionário.

Quando será o próximo sorteio da Mega-Sena?

Entretanto, o próximo sorteio da Mega-Sena acontece na terça-feira (22). Com o prêmio acumulado, a expectativa é que ainda mais pessoas participem. Para concorrer, é preciso fazer uma aposta mínima de R$ 5,00 até às 19h do dia do sorteio, nas lotéricas ou pelo aplicativo oficial da Caixa.