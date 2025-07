Resultado da Mega-Sena: confira os ganhadores do Sul do ES

Como ninguém acertou os seis números , o prêmio da Mega-Sena acumulou. Porém, a expectativa da Caixa Econômica Federal é que o valor do próximo concurso ultrapasse os R$ 70 milhões .

Quem acertou cinco dezenas levou para casa R$ 67.184,51 . Ao todo, foram 52 apostas ganhadoras na quina, espalhadas por diferentes regiões do país.

Apostas nas cidades de Cachoeiro de Itapemirim, Marataízes, Mimoso do Sul, Vargem Alta e Alfredo Chaves foram premiadas. Em Vargem Alta, inclusive, duas apostas feitas na mesma lotérica foram contempladas.

Apesar de ninguém ter faturado o prêmio máximo, 4.381 apostas acertaram quatro números e garantiram o prêmio de R$ 1.139,20 cada. Contudo, entre os ganhadores, vários apostadores são do Espírito Santo.

O concurso 2890 da Mega-Sena foi nesta terça-feira (29) no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP) . Os números sorteados foram: 05 – 21 – 24 – 25 – 29 – 49 . Entretanto, nenhuma aposta acertou as seis dezenas, e o prêmio principal acumulou para o próximo sorteio.

