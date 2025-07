Resultado Lotofácil 3452: Sul do ES tem 3 apostas ganhadoras

O concurso 3453 da Lotofácil, realizado no último sábado (26), terminou sem nenhum ganhador na faixa principal de 15 acertos. Com isso, o prêmio acumulou e deve chegar a R$ 5 milhões no próximo sorteio, que acontece nesta segunda-feira (28).

As dezenas sorteadas foram:

2 – 3 – 4 – 5 – 7 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 19 – 21 – 23 – 24 – 25

Entretanto, mesmo sem ganhadores do prêmio máximo, milhares de apostadores foram premiados nas demais faixas. Assim, confira a divisão:

14 acertos : 447 apostas ganhadoras – R$ 666,29 cada

: 447 apostas ganhadoras – cada 13 acertos : 14.036 apostas ganhadoras – R$ 35 cada

: 14.036 apostas ganhadoras – cada 12 acertos : 137.730 apostas ganhadoras – R$ 14 cada

: 137.730 apostas ganhadoras – cada 11 acertos: 648.064 apostas ganhadoras – R$ 7 cada

Cidades do Espírito Santo com apostas premiadas

Porém, no Espírito Santo, ao menos três apostas com 14 acertos foram registradas:

Marataízes – Aposta simples feita por canal eletrônico

– Aposta simples feita por canal eletrônico Cachoeiro de Itapemirim – Aposta simples feita por canal eletrônico

– Aposta simples feita por canal eletrônico Ibatiba – Aposta feita na Loteria Ibatiba LTDA

Entretanto, cada uma dessas apostas receberá R$ 666,29.

Próximo sorteio e como jogar

O próximo concurso da Lotofácil será o de número 3454, marcado para a noite de segunda-feira (28). As apostas podem ser feitas até às 19h nas casas lotéricas, aplicativo Loterias Caixa ou site oficial.

Portanto, para jogar, o apostador precisa marcar de 15 a 20 números entre os 25 disponíveis. A aposta mínima custa R$ 3. Além do Resultado Lotofácil 3452, você também pode conferir as dezenas de outras loterias como Mega-Sena, Lotomania e Milionária por meio do site da Caixa.