Revitalização de estrada fortalece agro em Conceição do Castelo

O vice-governador do Estado, Ricardo Ferraço, inaugurou, na manhã do último sábado (12), as obras de revitalização do trecho da Rodovia ES-165, que fica entre as comunidades de Angá e São José da Bela Vista, no município de Conceição do Castelo. A obra contemplou o recapeamento da via com quase sete quilômetros de extensão. Foram investidos R$ 3,45 milhões em recursos estaduais, por meio da Secretaria da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (Seag) dentro do programa Caminhos do Campo.

“Somos um governo que se preocupa com as pessoas. O investimento material é essencial e contribui, mas só faz sentido se tem capacidade de melhorar a realidade e a qualidade de vida de quem vive na região. Este é o sentido! Assim conduzimos o governo, com gestão e equilíbrio para poder investir. Inauguramos aqui hoje uma estrada nova. Um investimento robusto para a região e de uma tacada só vamos melhorar a oferta de energia para impulsionar a atividade agropecuária”, afirmou Ricardo Ferraço.

Os trabalhos começaram em março deste ano e incluíram o recapeamento completo da via, além de serviços de sinalização horizontal e vertical, garantindo mais segurança e qualidade para quem trafega pela região. Com a conclusão da obra, moradores, produtores rurais e visitantes passam a contar com melhores condições de mobilidade, o que favorece o escoamento da produção agrícola, o turismo e a economia local.

“Esta entrega representa mais do que asfalto novo: é mais qualidade de vida, mais segurança no transporte e maior competitividade para os produtores da região. O Caminhos do Campo é um programa estratégico que conecta comunidades e fortalece nossa agricultura familiar, gerando desenvolvimento de forma sustentável”, destacou o secretário de Estado da Agricultura, Enio Bergoli.