Ricardo Ferraço lidera pesquisa para o Governo do Estado

Levantamento feito pelo Instituto de Pesquisas e Estatística do Espírito Santo (IPESES), antigo Instituto Solução, encomendado pelo portal AQUINOTICIAS.COM, aponta que o vice-governador Ricardo Ferraço (MDB) lidera as intenções de votos para o Governo do Estado em 2026.

De acordo com o estudo, Ferraço desponta em primeiro lugar com 32,8%, cerca de 11% a mais que o segundo colocado, o atual prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini (Republicanos), que aparece com 21,8% da preferência do eleitorado capixaba.

Na terceira posição, a pesquisa mostra o prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo (sem partido), com 15,2% das intenções de voto. Em seguida, o deputado federal Da Vitória (Progressistas) aparece com 5,4%.

Já o total de eleitores que não responderam ou afirmaram ainda não saber em quem votar foi de 14,3%; indecisos, 3,1%, e brancos ou nulos 7,3%.

Da Vitória é o mais rejeitado

O IPESES também quis saber dos eleitores capixabas em qual desses políticos eles não votariam de jeito nenhum para governador. Nesse contexto, o deputado federal Da Vitória (Progressistas) lidera com 17,1%, seguido pelo vice-governador do Estado, Ricardo Ferraço (MDB), com 14.2%; o prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini (Republicanos), com 13.6%, e Arnaldinho Borgo, 13,3%.

Cerca de 26,5% dos entrevistados não sabem ou não responderam. Outros 15,3% afirmaram que não votariam em nenhum deles.

Amostragem, margem de erro e abrangência

O IPESES ouviu 1.620 eleitores, com idade a partir de 16 anos, respeitando as cotas de sexo, faixa etária, escolaridade, renda e distribuição geográfica, de 30 municípios capixabas, garantindo representatividade das diferentes regiões do Estado: Grande Vitória, Norte, Sul e região Serrana, entre os dias 07, 08 e 09 de julho de 2025.

O nível ou intervalo de confiança da pesquisa é de 95% e a margem de erro máxima estimada, considerando um modelo de amostragem aleatório simples, é de 2,5 %, para mais ou para menos sobre os resultados encontrados no total da amostra.