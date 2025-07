Robótica desperta criatividade em alunos de Afonso Cláudio

Estudantes do Ensino Fundamental da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) José Cupertino, localizada em Afonso Cláudio, participaram da eletiva “Robôs em Ação: Uma Jornada de Jovens Inventores”.

A ação envolveu o desenvolvimento de projetos de robótica utilizando kits de montagem, sensores e programação com Arduino.

A ação pedagógica, coordenada pelas professoras Joelva da Conceição Borges e Júlia Eduarda Borges Kruger, teve como objetivo estimular o interesse dos estudantes pelas áreas de ciência, tecnologia, engenharia e matemática (STEM), promovendo também o trabalho em equipe, o pensamento crítico e a resolução de problemas.

Entre os projetos criados pelos alunos estavam um braço robótico, um carrinho de resgate e um robô seguidor de linha, que foram apresentados durante o Feirão de Culminância das eletivas.

“Foi emocionante ver os alunos tão engajados, criando soluções e se empolgando com cada conquista. A robótica mostrou a eles que errar faz parte do processo e que todo desafio é uma oportunidade de aprender”, relataram as professoras responsáveis.

A eletiva também contou com uma parceria com o Laboratório de Extensão e Tecnologias Educacionais e Robótica do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo (Ifes) – Campus Colatina, onde os alunos realizaram uma visita técnica para conhecer de perto projetos desenvolvidos na área da inovação.

“No começo achei que nunca ia conseguir montar nada, mas depois fui entendendo e hoje sou eu quem ajuda meus colegas. Quero estudar algo voltado para a robótica!”, contou o estudante José Rocha Azevedo, do 7º ano do Ensino Fundamental.

Segundo a pedagoga Márcia Secchin, que acompanhou de perto a experiência, a iniciativa favoreceu o desenvolvimento da autonomia, da criatividade e da inovação, além de reforçar os conteúdos das aulas regulares de Ciências e Matemática.

“Foi encantador ver os estudantes sendo desafiados e se superando. A robótica promove um aprendizado prático e significativo, despertando o interesse e ampliando as perspectivas dos nossos jovens”, completou a pedagoga.