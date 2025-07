Romeu e Julieta alfredense: a tradição da Virada dos Tachos

Um dos momentos mais aguardados da programação da 50ª Festa da Banana e do Leite de Alfredo Chaves já tem hora e local marcados: é a tradicional Virada dos Tachos, que acontece no domingo (27), no Parque de Exposições. É o momento em que a banana encontra o leite, num casamento perfeito que já ganhou apelido carinhoso por aqui: o Romeu e Julieta alfredense.

A cena é digna de fotos e degustação: diante do público, tachos gigantes começam a borbulhar com os ingredientes que representam as verdadeiras estrelas da festa — a banana e o leite. O resultado são dois produtos que carregam o sabor e a identidade de Alfredo Chaves: o doce de banana artesanal e o requeijão cremoso, preparados na hora, com receita e cuidado que passam de geração em geração.

Este ano, serão produzidos cerca de 300 quilos das iguarias, que depois serão comercializadas em potes a R$ 10 cada. Uma oportunidade deliciosa para os visitantes levarem para casa um pedacinho da festa e do que há de melhor na produção local.

A Virada dos Tachos vai além da culinária: ela exalta a força dos produtos que movem a economia de Alfredo Chaves e resgata o valor das tradições. No município é empreendimentos e cooperativas que trabalham com os dois produtos e beneficiam em diversos produtos. “Estamos preparando um evento organizado e garantindo doces para todos que desejam adquirir. É uma tradição que a cada ano vem sendo aprimorada”, garantiu o secretário de Turismo e Cultura, Fernando Bruschi.

A Festa da Banana e do Leite segue até o dia 27 de julho com uma programação diversa e cheia de sabor, cultura e tradição. E, no domingo, todos os caminhos levam ao Parque de Exposições para esse espetáculo que é puro orgulho alfredense. A Festa da Banana e do Leite inicia a programação oficial na quarta, dia 23, a partir das 19h.