Sabadou com frio? Confira como fica a previsão do tempo no ES

A previsão é de tempo instável para o Espírito Santo, neste sábado (5). De acordo com informações do Incaper, haverá chuva fraca e ocasional, principalmente na Grande Vitória, Sul, Serrana e Nordeste, devido aos ventos úmidos do oceano.

Desse modo, as temperaturas sobem em todo o estado. Nesse sentido, no Norte e Noroeste, o tempo fica com variação de nuvens, mas sem chuva. Ventos fracos a moderados no litoral.

Na Grande Vitória, muitas nuvens e previsão de chuva fraca em alguns momentos. Temperatura mínima de 18 °C e máxima de 26 °C. Vitória: mínima de 19 °C e máxima de 25 °C.

Na Região Sul, haverá muitas nuvens e previsão de chuva fraca em alguns momentos. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 16 °C e máxima de 29 °C. Nas áreas altas: mínima de 10 °C e máxima de 25 °C.

Na Região Serrana, muitas nuvens e previsão de chuva fraca em alguns momentos. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 14 °C e máxima de 26 °C. Nas áreas altas: mínima de 10 °C e máxima de 25 °C.

Na Região Norte, sol entre algumas nuvens, mas sem previsão de chuva. Temperatura mínima de 15 °C e máxima de 28 °C.

Na Região Noroeste, sol entre algumas nuvens, mas sem previsão de chuva. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 16 °C e máxima de 28 °C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo: mínima de 14 °C e máxima de 25 °C.

Na Região Nordeste, muitas nuvens e previsão de chuva fraca em alguns momentos. Temperatura mínima de 19 °C e máxima de 28 °C.