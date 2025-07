Sala do Empreendedor de Cachoeiro registra crescimento histórico

A Sala do Empreendedor de Cachoeiro de Itapemirim, vinculada à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, alcançou uma marca histórica no número de atendimentos realizados no primeiro semestre de 2025. Em comparação com o mesmo período do ano anterior, o crescimento foi superior a 250%, refletindo o aumento da busca por formalização e apoio técnico por parte dos microempreendedores individuais (MEIs) e demais empreendedores da cidade.

Entre os destaques está o expressivo crescimento nas orientações prestadas, que passaram de 104 atendimentos em 2024 para 2.929 em 2025, evidenciando a maior procura por informações e suporte na gestão dos negócios. O número de declarações de faturamento também apresentou alta significativa, saltando de 1.016 para 1.602 registros. Já a emissão de boletos teve aumento de 1.688 para 3.160 atendimentos, demonstrando maior engajamento dos MEIs com suas obrigações fiscais.

Outro dado importante foi o crescimento nos pedidos de parcelamento, que subiram de 307 para 749 atendimentos, indicando o interesse dos empreendedores em manter suas atividades regularizadas. Além disso, a Sala segue realizando gratuitamente as inscrições estaduais — fundamentais para MEIs que atuam nos setores de comércio e indústria — com orientação completa sobre sua importância para a emissão de notas fiscais e relacionamento com fornecedores.

A Sala do Empreendedor também incentiva o uso do aplicativo Nota Fiscal Fácil (NFF), desenvolvido pelo Governo do Estado, que permite aos microempreendedores emitirem notas fiscais diretamente pelo celular, contribuindo para maior competitividade e profissionalização.

Para o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, JeanCarlo Cypriano, os números reforçam o compromisso da gestão em fortalecer o ambiente de negócios local:

“Estamos trabalhando para tornar Cachoeiro cada vez mais acolhedora e eficiente para quem deseja empreender. Esses números mostram que os empreendedores confiam na nossa estrutura e buscam regularização, capacitação e crescimento. A Sala do Empreendedor é uma ferramenta essencial para isso, e vamos continuar investindo em melhorias no atendimento e nos serviços oferecidos”, destacou.

O prefeito de Cachoeiro, Theodorico Ferraço, também ressaltou a importância do avanço conquistado pela Sala do Empreendedor:

“Nosso governo tem o compromisso de apoiar quem deseja empreender, gerar empregos e movimentar a economia de Cachoeiro. A Sala do Empreendedor é um elo importante entre o poder público e quem acredita no potencial da nossa cidade. Vamos continuar incentivando o desenvolvimento com responsabilidade, parceria e ações concretas que facilitem a vida do empreendedor”, afirmou Ferraço.

A Sala do Empreendedor funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, no 2º piso do Shopping Cachoeiro. O atendimento também está disponível via WhatsApp pelo número (28) 3155-5292.