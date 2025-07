Seag reforça apoio à pesca artesanal e valoriza marisqueiras no ES

A pesca artesanal é parte fundamental da economia, da segurança alimentar e da cultura do Espírito Santo. No domingo (29), data em que se celebrou o Dia do Pescador, o Governo do Estado, por meio da Secretaria da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (Seag), destaca os avanços nas políticas públicas voltadas ao fortalecimento da atividade pesqueira e à valorização de seus protagonistas.

O Espírito Santo conta com uma extensa cadeia produtiva ligada à pesca, com 411 quilômetros de litoral, 58 associações, 14 colônias, 1.535 embarcações e 36.271 pescadores registrados, conforme dados do Ministério da Pesca e Aquicultura, referentes ao período de janeiro a junho de 2025. De acordo com o Projeto de Monitoramento da Atividade Pesqueira (PMAP-ES), nesse mesmo período, o Estado registrou uma produção de, aproximadamente, 1.022 toneladas de pescado e movimentando cerca de R$ 13,48 milhões. Entre as principais espécies capturadas estão albacora, camarão sete-barbas, bonito e dourado. Atualmente, o Espírito Santo conta com 49 portos de desembarque ao longo de sua costa.

