Secretários de Casagrande se preparam para disputa em 2026

O governo de Renato Casagrande (PSB) poderá ter um verdadeiro “time completo” de secretários disputando as eleições de 2026. Dos 27 integrantes com status de secretário de Estado, ao menos dez já manifestaram intenção de concorrer a cargos legislativos, e o número pode chegar a 11, caso se confirme a candidatura da titular da pasta de Assistência Social.

O próprio governador também deve entrar na disputa. Casagrande pretende concorrer ao Senado Federal, mirando um retorno ao Parlamento. Já o vice-governador Ricardo Ferraço (MDB), que comandou a Secretaria de Desenvolvimento até fevereiro deste ano, é apontado como o nome do governo para a sucessão no Executivo estadual. Ferraço já se movimenta como pré-candidato ao Palácio Anchieta, com o apoio declarado do chefe do Executivo.

Segundo apuração do AQUINOTICIAS.COM, os seguintes secretários já confirmaram a intenção de disputar as próximas eleições:

Pré-candidatos a deputado federal:

Emanuela Pedroso (PSB) – Secretaria de Governo

Enio Bergoli (sem partido) – Agricultura

Felipe Rigoni (União Brasil) – Meio Ambiente

Tyago Hoffmann (PSB) – Saúde

Vitor de Angelo (sem partido) – Educação

Pré-candidatos a deputado estadual:

Bruno Lamas (PSB) – Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional

Guerino Balestrassi (MDB) – Recuperação do Rio Doce

Jacqueline Moraes (PSB) – Mulheres

José Carlos Nunes (PT) – Esportes

Victor Coelho (PSB) – Turismo

Metade dos pré-candidatos integra o PSB, legenda de Casagrande, o que reforça a estratégia do partido de ampliar sua representatividade nas Casas Legislativas.

Nome em avaliação

A secretária Cyntia Grillo (sem partido), responsável pela pasta de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social, é constantemente lembrada como possível candidata. Ela reconhece que vem sendo estimulada a disputar, mas afirma que ainda não tomou uma decisão.

Vidigal fora do jogo?

O atual secretário de Desenvolvimento, Sérgio Vidigal (PDT), também esteve no centro das especulações, inclusive sendo cogitado pelo próprio Casagrande como um possível nome para disputar o governo. No entanto, segundo articuladores, Vidigal afirma que só aceitaria a candidatura ao Executivo estadual em caso de ampla convergência dentro da base governista, cenário que, segundo ele, é pouco provável. Por ora, o ex-prefeito da Serra e ex-deputado federal descarta disputar qualquer outro cargo.

Com as movimentações em curso, o grupo político do governador começa a desenhar sua estratégia para manter influência no cenário capixaba pós-2026, seja por meio de candidaturas ao Legislativo ou da disputa pelo comando do Executivo.