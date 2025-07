Sedu fortalece cultura de paz com lançamento da ‘Revista Diálogos’

A busca por ambientes escolares mais acolhedores e seguros ganhou um novo aliado nas escolas capixabas. Com o lançamento da primeira edição da “Revista Diálogos”, a Secretaria da Educação (Sedu) dá mais um passo na construção da cultura de paz nas unidades de ensino da Rede Estadual.

Voltada a gestores, professores, estudantes, famílias e profissionais da educação, a publicação convida toda a comunidade escolar a refletir, dialogar e agir diante dos desafios relacionados à violência no ambiente educacional.

Fruto do Programa Educar para a Paz, criado em 2024, a publicação reúne uma diversidade de conteúdos que destacam iniciativas reais e inspiradoras. Experiências desenvolvidas pelas escolas ganham espaço ao lado de entrevistas, artigos de opinião, notícias e referências formativas. O objetivo é claro: incentivar o compartilhamento de práticas e fortalecer o compromisso coletivo com a paz.

Em dez seções temáticas, os leitores encontram desde relatos emocionantes em “Histórias que Inspiram” até reflexões profundas no espaço “Quebrando Silêncios”. Há ainda uma área dedicada à escuta ativa de professores, além de um repositório colaborativo para iniciativas pela paz.

Na carta de apresentação da revista, o secretário de Estado da Educação, Vitor de Angelo, destaca a importância do envolvimento de todos: “A construção de uma cultura de paz exige, acima de tudo, a participação de todas as pessoas. Que possamos, juntos, construir uma sociedade mais justa, humana e fraterna, começando dentro de nossas escolas.”

A gerente de Currículo da Educação Básica, Aleide Cristina de Camargo, frisou que a revista também abre espaço para que novas histórias sejam contadas. “Escolas interessadas em compartilhar suas práticas e ações podem participar das próximas edições da Revista Diálogos, entrando em contato com a equipe editorial pelo e-mail informado na publicação”, disse a servidora.

“Mais do que uma revista, a Diálogos nasce como uma ferramenta de mobilização. Um convite para que cada escola se reconheça como protagonista na transformação do ambiente escolar em um espaço de respeito, escuta e convivência pacífica”, complementou a gerente.

Para conferir a primeira edição e saber como sua escola pode contribuir, acesse AQUI.

