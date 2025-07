Seis pessoas são presas pela PM por tráfico em Marataízes e Itapemirim

Seis homens foram presos, suspeitos de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, na última quinta-feira, em Marataízes e Itapemirim.

De acordo com a Polícia Civil, foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão em residências apontadas como ligadas a uma organização criminosa que atuava no tráfico de drogas. A base, ainda segundo a PC, era um bar na Barra de Itapemirim, em Marataízes.

Ao todo, foram apreendidas porções de maconha, crack e cocaína, uma balança de precisão e material para embalo de drogas, além de R$ 8.600,00 em espécie. Quatro homens foram presos em uma casa em Itapemirim. Já no bar, uma mulher e o proprietário do estabelecimento, apontado como chefe do grupo, também foram presos. Ele já foi condenado por homicídio e tráfico.

O caso ainda está sendo investigado pela Polícia Civil para apurar se há ligação da quadrilha com dois homicídios ocorridos recentemente nos municípios.

Os cinco homens foram autuados por tráfico de drogas e associação ao tráfico e encaminhados ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Marataízes. Já a mulher assinou um Termo Circunstanciado (TCO) por compra de drogas para consumo próprio.

Durante a operação, outro homem foi preso em Marataízes após furtar uma pistola de uma residência e efetuar disparos. Ele foi flagrado com a arma na cintura e confessou o crime. Em seguida, foi autuado por furto e disparo de arma de fogo e encaminhado ao CDP.