Seis pinguins são encontrados em praias do ES

Seis pinguins-de-magalhães foram encontrados vivos em praias do Espírito Santo durante o último fim de semana. Três deles, no entanto, não resistiram. Outros cinco animais chegaram a ser localizados, mas já estavam mortos.

As aves migraram da Patagônia e da Argentina em busca de águas mais quentes, um comportamento comum nesta época do ano. Embora inusitada, a presença de pinguins em praias brasileiras já foi registrada em temporadas anteriores, inclusive no litoral da Bahia.

Segundo o Instituto de Pesquisa e Reabilitação de Animais Marinhos (IPRAM), o aparecimento dos animais — chamado de encalhe — ocorre, geralmente, quando eles têm dificuldade para se alimentar e ficam debilitados. “Foram 11 acionamentos no fim de semana. Em cinco casos, os animais já estavam sem vida. Seis pinguins vivos foram resgatados, mas apenas três sobreviveram. Eles seguem em tratamento no centro de reabilitação”, informou Luis Felipe Mayorga, presidente do instituto.

Os pinguins vivos foram encontrados em Regência e Comboios, no município de Linhares, e em Anchieta. Já as carcaças estavam espalhadas por praias de Vila Velha, Serra, Guarapari, Itapemirim e Marataízes.

O IPRAM orienta que, ao encontrar um animal marinho encalhado, a população evite tocá-lo e acione o resgate. Nas regiões de Serra, Fundão, Aracruz e Conceição da Barra, o telefone de contato é (27) 99970-2576. Nos demais municípios, o atendimento é feito pelo número 0800 991 4800.