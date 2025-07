​Seminário vai debater educação inclusiva em Vila Velha

Acontece na próxima segunda-feira (21), o 2º Seminário Municipal de Educação Especial, com o tema “20 Anos de Ação Política em Vila Velha”. Com programação no turno matutino e vespertino, a abertura oficial será às 9 horas, na Escola de Aprendizes-Marinheiros do Espírito Santo, situada na Prainha, em Vila Velha.



O evento teve inscrição prévia, e é voltado para professores especialistas em Educação Especial, técnicos da Secretaria Municipal de Educação de Vila Velha (Semed) e componentes do Grupo de Estudo e Pesquisa “Inclusão Escolar e Processos de Ensino e Aprendizagem” (Gepipea) da Universidade Federal do Espírito Santo.



Segundo a coordenadora do Núcleo de Educação Especial da Semed, Alessandra Aguiar, este evento marca duas décadas de importantes avanços e conquistas na área da Educação Especial em Vila Velha.



“Destacamos, nesses 20 anos de efetivação da política de Educação Especial, que Vila Velha foi o primeiro município a criar o cargo de Professor de Educação Especial. Implementamos, assim, uma sólida política de educação inclusiva que garante o direito à escolarização de pessoas com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação. Atualmente o município alcança o total de 5.115 alunos atendidos. A organização dessa política garante a esses alunos a oferta de atendimento educacional especializado no turno e contraturno de escolarização”, explica a coordenadora.



“Esse seminário busca valorizar as práticas de educação inclusiva através da pesquisa e da produção científica da área fortalecendo o diálogo e as práticas escolares no atendimento de alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação”, aponta a Secretária de Educação, Carla Cabidel.

Serviço

2º Seminário Municipal de Educação Especial

Data: segunda-feira (21/07)

local: Escola de Aprendizes-Marinheiros do Espírito Santo, situada na Prainha, em Vila Velha.

Programação:

08h – 08h45 – Credenciamento e Recepção

9h – Abertura Oficial

09h30 – Homenagem aos professores que contribuíram com os 20 anos da Educação Especial do Município.

10h – Apresentação do livro Educação especial e inclusão escolar em foco: Reflexões sobre as práticas pedagógicas no município de Vila Velha.

10h30 – Palestra: A escola comum e as práticas/ações pedagógicas pela inclusão escolar – Professora Drª Denise Meyrelles de Jesus

11h30 – Debate e encerramento

13h00 – 13h45 – Credenciamento e Recepção

14h – Abertura Oficial – Composição de mesa

14h15 – Homenagem aos professores que contribuíram com os 20 anos da Educação Especial do Município.

14h45 – Apresentação do livro Educação especial e inclusão escolar em foco: Reflexões sobre as práticas pedagógicas no município de Vila Velha.

15h15 – 16h – Palestra: A escola comum e as práticas/ações pedagógicas pela inclusão escolar – Professora Drª Andressa Mafezoni Caetano

16h30 – Debate e Encerramento