Seminaristas Cachoeiro vivem experiência missionária em São Paulo

Entre os dias 7 e 21 de julho de 2025, os seminaristas Wellington Salviete e Marcos Serafim, da Diocese de Cachoeiro de Itapemirim, estão participando de uma experiência missionária na cidade de São Paulo. Hospedados na região da Mooca, os seminaristas estão atuando junto à Paróquia São Miguel Arcanjo, onde o conhecido padre Júlio Lancellotti é pároco.

Durante esse período, os seminaristas colaboram com as atividades da Pastoral do Povo de Rua, que realiza um amplo trabalho de acolhimento e promoção da dignidade humana das pessoas em situação de vulnerabilidade social.

A programação missionária inclui a participação na Santa Missa diária às 7h, de segunda a sexta-feira, celebrada na paróquia e transmitida pelas redes oficiais do padre Júlio. Após a celebração, os voluntários distribuem café da manhã e agasalhos aos irmãos em situação de rua. Todo esse cuidado é realizado com muito carinho e dedicação em uma casa onde são preparados os alimentos e organizadas as doações.

Além do atendimento emergencial com comida, roupas e produtos de higiene, os seminaristas acompanham outras frentes de atuação da paróquia, como o Projeto LER, que oferece alfabetização e pré-EJA para jovens e adultos em situação de rua ou vulnerabilidade, visando à reinserção no mercado de trabalho. Também participam das atividades do Instituto Casa Santa Dulce, onde muitos imigrantes conseguem acesso à internet, contato com familiares e apoio para retorno às suas cidades de origem, em articulação com órgãos públicos.

“Está sendo uma experiência muito rica de aprendizado. Para nós que trilhamos o caminho vocacional, esse contato direto com os mais excluídos, com os que estão à margem da sociedade, nos ajuda a entender o verdadeiro sentido do Evangelho: servir com amor e devolver dignidade aos filhos de Deus”, destaca o seminarista Wellington Salviete.

A missão tem sido marcada não só pela caridade material, mas também pelo fortalecimento espiritual: “Tudo começa com a Eucaristia. A partir dela, vem o alimento, o acolhimento, a educação e o apoio para que cada irmão reencontre sua dignidade”, completou.

Mais detalhes acompanhe pelas redes sociais oficiais da Diocese de Cachoeiro.