Senai ES abre vagas gratuitas para curso na Serra  

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial do Espírito Santo (Senai ES) está com 30 vagas abertas e gratuitas para o curso “Técnicas da Manufatura de Equipamentos Eletroeletrônicos”, na unidade de Civit, na Serra. A capacitação presencial tem previsão para começar no dia 28 de julho, conta com carga horária de 120 horas e será realizada no turno noturno.

Interessados podem se inscrever até a data de início das aulas pelo CLICANDO AQUI

Voltado a jovens e adultos que desejam ingressar ou se aperfeiçoar nos setores de automação, telecomunicações, TI industrial ou manutenção de dispositivos eletrônicos, o curso é uma resposta à crescente procura por profissionais qualificados nessas áreas. A formação tem como foco preparar os participantes para os desafios da Indústria 4.0, com competências práticas e, assim, aumentar as chances de empregabilidade.

Com uma abordagem que alia teoria à prática, os alunos terão acesso a conteúdos como soldagem de circuitos, montagem de placas eletrônicas e fundamentos técnicos essenciais para atuar com competência nos ambientes industriais mais avançados.

ES precisa de profissionais capacitados

De acordo com o Mapa do Trabalho Industrial 2025–2027, elaborado pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), o Espírito Santo precisará qualificar cerca de nove mil profissionais apenas para o setor de tecnologia da informação nos próximos anos.

Para o superintendente do Sesi ES e diretor regional do Senai ES, Geferson Santos, a iniciativa da instituição, em ofertar este e outros cursos, é estratégica para desenvolver o capital humano das indústrias e preparar novos profissionais para os desafios exigidos pelo mercado. “Por meio dessa ação, reafirmamos o compromisso do Senai com o desenvolvimento da indústria capixaba. Mapeamos oportunidades, antecipamos demandas, formamos, qualificamos e requalificamos profissionais alinhados às necessidades reais do setor produtivo. Oferecemos um ensino alinhado às novas tecnologias e, assim, contribuímos diretamente para o fortalecimento da economia regional”, frisou.

Serviço Curso gratuito: Técnicas da Manufatura de Equipamentos Eletroeletrônicos Local: Senai Serra (Civit) Inscrições: até o dia 28 de julho pelo link conteudo.senaies.com.br/cursos-qualificacao