Serra amplia vacinação com plantão noturno em UBS

A ação de vacinação noturna realizada na Unidade Básica de Saúde de Jardim Tropical, na Serra, alcançou resultados expressivos. Em três dias de atendimento sem necessidade de agendamento prévio, foram aplicadas 394 doses de vacinas, incluindo imunizantes contra gripe, covid-19 e vacinas de rotina. A iniciativa também contabilizou 115 pesagens para beneficiários do programa Bolsa Família.

A estratégia foi pensada para atender moradores que enfrentam dificuldades para comparecer às unidades de saúde durante o horário comercial, seja por compromissos profissionais ou pessoais.

Juliana Brandão, supervisora da Rede de Frio da Serra, destacou a importância da ampliação dos horários como forma de garantir o acesso de mais pessoas à vacinação.

“Quando conseguimos levar o serviço para além dos horários convencionais, promovemos mais inclusão e ampliamos a cobertura vacinal. É gratificante ver a adesão das pessoas e perceber que, com ajustes simples na logística, conseguimos alcançar quem mais precisa”, afirmou.

Campanhas de vacinação seguem ativas na Serra

A Secretaria Municipal de Saúde da Serra tem intensificado as ações de imunização com campanhas aos sábados e domingos, em locais como o Shopping MontSerrat e em unidades básicas de saúde, sempre sem necessidade de agendamento. A programação semanal pode ser conferida no site e nas redes sociais da Prefeitura.

Durante a semana, todas as 39 Unidades de Saúde do município disponibilizam vacinas contra gripe, covid-19 e outras do calendário básico — com exceção das vacinas contra dengue e BCG — também sem necessidade de agendamento.

A vacina BCG continua sendo aplicada gratuitamente em todas as grandes maternidades da cidade, públicas e privadas. Além disso, três unidades de saúde oferecem a vacina em dias e horários específicos: