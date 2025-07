Prefeitura de Piúma inicia recebimento de tributos municipais via pix

A Prefeitura de Piúma passou a aceitar o pagamento de tributos e taxas municipais por meio do sistema PIX. A novidade traz mais agilidade, praticidade e segurança para os contribuintes, que agora podem quitar obrigações como IPTU, ISS, ITBI e demais taxas municipais de forma rápida e digital.

Aproveitando a nova funcionalidade, a administração municipal convida os cidadãos a utilizarem o PIX para efetuar o pagamento do IPTU em cota única, com vencimento no próximo dia 31 de julho. Ao optar por essa modalidade, o contribuinte ainda pode se beneficiar dos descontos previstos.

Para utilizar o serviço, basta acessar o portal da Prefeitura de Piúma, emitir o boleto e escanear o QR Code gerado com o aplicativo do banco de preferência. O pagamento é concluído em poucos segundos, diretamente pelo celular, sem necessidade de digitar código de barras ou enfrentar filas.

A implementação do PIX nos pagamentos municipais reforça o compromisso da Prefeitura com a modernização dos serviços públicos, tornando os processos mais simples, eficientes e acessíveis à população.