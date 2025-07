Serra apresenta soluções em linguagem simples no ESX 2025

O município da Serra participa do ESX 2025 por meio de uma mesa especial no SebraeLab, no sábado (12), às 15h30, com o tema “Linguagem Simples, Impacto Direto: inovação para governos e negócios”.

A conversa inédita vai reunir especialistas que transformaram a forma como governos e marcas se comunicam.

A mesa vai apresentar experiências inovadoras do setor público e privado, mostrando como a linguagem simples se conecta com metodologias como UX Writing, Visual Law e Design de Serviços. O objetivo é gerar impacto real em atendimentos, campanhas, experiências digitais e estratégias de startups.

O secretário de Inovação, Ciência e Tecnologia da Serra, Pedro Trindade, comenta que será um encontro para quem quer escrever e falar de forma mais clara, inclusiva e estratégica — seja no governo, seja no mercado.

“A proposta é mostrar que linguagem simples é mais do que uma forma de escrever: é uma estratégia de inclusão, eficiência e inovação tanto para o governo quanto para os negócios”, afirma.

Conheça os participantes

Djeisan Lettieri – Jornalista e assessora de comunicação da Prefeitura da Serra. É uma das responsáveis ​​pela implementação da Política de Linguagem Simples no município e autora do plano de comunicação que envolve os servidores na construção de uma comunicação pública mais clara e humana.

Nara Caliman – Gerente do LAB.ges, laboratório de inovação do Governo do Estado. Especialista em cultura de inovação no setor público, lidera uma frente estruturada de Linguagem Simples com conteúdos abertos e acessíveis.

Pedro Rizzoli – Redator publicitário premiado, professor e estrategista de marcas. Defende uma escrita clara como diferencial competitiva na relação entre marcas e pessoas.

Mediação: Vanessa Canedo – Cientista social, UX Writer e especialista em inovação pública. Foi gerente do Serra Inova+ e criadora do jogo educativo “Fala Claro, Prefeitura!”.

ESX 2025

Em sua 5ª edição, o evento, que acontece entre os dias 10 a 12 de julho na praça do Papa, deve reunir mais de 20 mil participantes, 300 startups expositoras, 165 palestrantes e uma estrutura de 8 mil metros quadrados, com expectativa de movimentar cerca de R$ 50 milhões em negócios.

Com entrada gratuita das 13h às 21h, o ESX oferece cinco palcos simultâneos, trilhas temáticas (Criatividade, Transformação Digital, Sustentabilidade e Inclusão) e muito conteúdo interativo.