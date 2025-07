Serra: motorista de aplicativo é preso suspeito de roubar passageiras

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio do 10º Distrito Policial da Serra, deflagrou uma operação na manhã desta segunda-feira (21) para cumprir mandado de prisão temporária contra um motorista de aplicativo, de 35 anos.

Ele é suspeito de utilizar o serviço para atrair passageiras e cometer crimes de roubo. A prisão foi realizada no bairro Porto Canoa, na Serra.

As equipes policiais realizaram diligências para localizar o endereço do suspeito e, após cercar o imóvel, deram cumprimento ao mandado. No momento da abordagem, o homem portava uma faca na cintura, mas não apresentou resistência à prisão.

De acordo com as investigações, no dia 22 de novembro de 2024, por volta das 19 horas, uma mulher de 45 anos solicitou uma corrida de aplicativo, partindo de um hospital no município da Serra com destino ao bairro Serra Dourada I. Durante o trajeto, o motorista desviou do percurso e, nas imediações do bairro Porto Canoa, anunciou o assalto, subtraindo a bolsa da vítima com todos os pertences, incluindo dinheiro e celular.

O delegado Rodrigo Henrique da Rosa, titular do 10º Distrito Policial da Serra, informou que as investigações prosseguem para apurar a possível existência de outras vítimas que possam ter sido abordadas da mesma forma.

Após os procedimentos de praxe na unidade policial, o conduzido foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.