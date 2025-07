Sessão Azul exibe ‘Lilo & Stitch’ em sala adaptada para autistas

No próximo domingo, 13 de julho, a partir das 14h30, o Cine Unimed, no Shopping Sul, em Cachoeiro de Itapemirim, vai realizar mais uma Sessão Azul. Trata-se de uma sessão especial, adaptada para pessoas portadoras do Transtorno do Espectro Autista (TEA). O filme escolhido para este mês é “Lilo & Stitch”.

Os ingressos para esta sessão são vendidos ao preço único de R$ 15,00. Então, que tal uma tarde divertida no cinema?

O projeto Sessão Azul consiste em adaptar sessões de cinema para esse público, com exibições exclusivas. Aliás, nelas a família tem todo o suporte para que os filhos possam se sentir à vontade e curtir o espetáculo.

Sendo assim, nesta sessão as luzes da sala ficam acesas o tempo todo e o som mais baixo, para que as crianças com distúrbio sensorial se sintam mais confortáveis durante todo o filme. Além disso, o público tem liberdade para circular na sala ou mesmo de sair e voltar.

Sessão Azul terá ‘Lilo & Stitch’

Live-action do famoso clássico de animação da Disney, Lilo & Stitch conta a história da amizade entre uma jovem menina humana e um alienígena fugitivo que parece um cachorro.

Contudo, Stitch (Chris Sanders), o experimento 626, é um extraterrestre expressivo que é adotado como animal de estimação por Lilo (Maia Kealoha). Aliás, ela é uma imaginativa e rebelde garota havaiana, e juntos eles descobrem o significado de família.

O jeito extrovertido de Lilo mais do que corresponde à energia caótica do pequeno monstro peludo e impulsivo que está sendo caçado pelos agentes da Federação Galáctica Unida.

A amizade incomum entre os dois provoca uma série de confusões. E problemas até com a assistente social que cuida de Lilo. Observando seu bem-estar ao lado da irmã Nani, sua tutora legal desde a morte dos pais.