“Sou motociclista, mas não devo participar da motociata”, diz Bolsonaro

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) confirmou, nesta segunda-feira (28), que irá marcar presença em um evento organizado por apoiadores no Capital Moto Week, em Brasília, nesta terça-feira (29). Apesar de convocado por lideranças bolsonaristas para participar da tradicional motociata, Bolsonaro afirmou que não deve integrar o comboio de motocicletas.

“Sobre a motociata? Vou participar do evento, eu vou. Sou motociclista, mas não devo participar da motociata, não”, declarou a jornalistas na saída da sede do Partido Liberal.

A manifestação tem sido promovida nas redes sociais por meio de um vídeo com imagens geradas por inteligência artificial que simulam Bolsonaro e convocam os apoiadores a “ir à luta”, repetindo o lema “Deus, Pátria, Família e Liberdade”. A concentração está prevista para ocorrer na área da Granja do Torto, durante o Capital Moto Week, tradicional encontro nacional de motociclistas.

Em 2023, Bolsonaro também esteve no evento, onde foi recebido com aplausos e gritos de “mito”. A nova aparição ocorre em meio ao avanço de investigações contra o ex-presidente no Supremo Tribunal Federal (STF).

Investigado, Bolsonaro está submetido a restrições judiciais

Bolsonaro cumpre uma série de medidas cautelares impostas pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF, após operação da Polícia Federal realizada no último dia 18. Entre as determinações estão o uso de tornozeleira eletrônica, o recolhimento domiciliar noturno das 19h às 6h, proibição de uso das redes sociais e de manter contato com outros investigados — incluindo seu filho, o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP).

De acordo com o Supremo, as apurações indicam que Bolsonaro e aliados teriam atuado para pressionar governos estrangeiros, principalmente os Estados Unidos, com o objetivo de adotar sanções contra autoridades públicas brasileiras.

Na semana passada, Bolsonaro exibiu a tornozeleira eletrônica à imprensa e a classificou como “símbolo da máxima humilhação”. A atitude levou Moraes a emitir nova advertência, ressaltando que houve descumprimento das medidas cautelares e alertando que a reincidência poderá levar à decretação da prisão preventiva do ex-presidente.