Starovoit: ex-ministro da Rússia é encontrado morto após demissão

O ex-ministro dos Transportes da Rússia, Roman Starovoit, foi encontrado morto nesta segunda-feira (7), poucas horas depois de ser exonerado pelo presidente Vladimir Putin. De acordo com informações do jornal russo Izvestiya, as primeiras investigações apontam que Starovoit teria tirado a própria vida com um tiro dentro de seu carro.

A confirmação da morte veio por meio de nota oficial do Comitê Investigativo da Rússia, que conduz as apurações sobre o caso. As circunstâncias do ocorrido seguem sob investigação, mas a principal linha de trabalho das autoridades é a de suicídio, segundo fontes oficiais.

Roman Starovoit assumiu o Ministério dos Transportes da Rússia em maio de 2024, após quase cinco anos como governador da região de Kursk, que faz fronteira com a Ucrânia. Sua exoneração não foi acompanhada de explicações públicas, o que aumentou a especulação sobre os motivos da decisão.

Fontes ligadas ao governo afirmam que a gestão anterior de Starovoit vinha sendo alvo de questionamentos há meses, especialmente devido a investigações envolvendo suspeitas de corrupção. As denúncias teriam origem no período em que ele chefiou o governo regional de Kursk.