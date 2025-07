Supermercado em Cachoeiro está contratando; saiba como se candidatar

O Supermercado Frigolima está com vagas abertas para diferentes setores da empresa. As oportunidades são para atuação em funções operacionais e técnicas, com benefícios variados e possibilidade de crescimento profissional.

As vagas são para os cargos de auxiliar de serviços gerais, operador de caixa, auxiliar de açougue, açougueiro, padeiro e atendente de hortifrúti. Em algumas funções, é exigida experiência prévia, como no caso de padeiro e açougueiro.

As atribuições variam de acordo com o cargo. O auxiliar de serviços gerais, por exemplo, será responsável pela limpeza de ambientes internos e externos. Já o operador de caixa cuidará do registro de compras, atendimento e organização da área de frente de loja.

Para o setor de açougue, há vagas tanto para auxiliar quanto para profissional com experiência em cortes. Também há oportunidades para o setor de hortifrúti, com atuação no controle de qualidade e organização de frutas, verduras e legumes.

O cargo de padeiro exige conhecimento técnico em panificação, preparo e modelagem de massas, além de controle de qualidade.

Todos os contratados terão acesso a uma série de benefícios, como assistência médica e odontológica, seguro de vida, convênios com farmácias, desconto em graduação, atendimento psicológico e nutricional, além de voucher para recém-nascido. Algumas vagas oferecem adicionais, como insalubridade e premiação por assiduidade.

Interessados devem enviar currículo para o número: (28) 99906-3148.