IEL-ES abre vagas em Cachoeiro e outras cidades; veja como se inscrever

O Instituto Euvaldo Lodi do Espírito Santo (IEL-ES) está com 19 vagas de estágio abertas, a partir desta sexta-feira (25), voltadas para estudantes de cursos superiores e técnicos. A iniciativa visa aproximar os jovens do mercado de trabalho e contribuir para sua formação profissional, por meio de experiências práticas em empresas capixabas. As vagas estão distribuídas nos municípios de Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica, Serra, Vila Velha e Vitória, com oportunidades em empresas de diferentes setores da indústria e serviços.

Das 19 vagas, 16 são destinadas a estudantes de nível superior, com destaque para cursos, como administração, arquitetura e urbanismo, ciências contábeis, comunicação social, design gráfico, engenharia civil, engenharia de minas e engenharia de produção. Entre os destaques, está o processo seletivo exclusivo da Biancogres, fabricante de cerâmicas, com vagas destinadas a estudantes de Administração, Ciências Contábeis e Engenharias (Produção, Mecânica e Civil). Os interessados podem acessar o link para mais informações: AQUI.

Vagas para cursos técnicos

Quem cursa habilitação técnica conta outras três oportunidades são para estudantes de cursos técnicos, com oportunidades para técnico em administração, técnico em logística, técnico em planejamento, técnico em portos, técnico em segurança do trabalho.

Como participar

Os interessados devem se cadastrar no site carreiras.iel.org.br/ES, onde podem consultar os requisitos de cada vaga, enviar o currículo e acompanhar o andamento do processo seletivo.

Confira as vagas em detalhes

VAGAS – GRANDE VITÓRIA (ES)

SESI – Vaga nº 1886674

Cursos:

Pedagogia (1º ao 6º período)

Psicologia (2º ao 8º período)

Horário:

Segunda a sexta – 06h45 às 11h45 ou 12h45 às 17h45

Benefícios:

Bolsa auxílio R$1.100,00

Auxílio Transporte R$200,00

Ticket Alimentação R$300,00

Unidades disponíveis:

Maruípe

Jardim da Penha

Laranjeiras

Civit

Cobilândia

Araçás

Porto de Santana

Campo Grande

Local: Grande Vitória – ES

FINDES – Vaga nº 709813

Curso:

Engenharia Elétrica, Mecânica ou Civil

Pré-requisitos:

Previsão de conclusão a partir de agosto de 2026

Desejável: conhecimento em Microsoft 365 e Pacote Office

Horário: Segunda a sexta – 11h às 17h

Benefícios: R$1.320,00 + VT R$200,00 + Ticket R$300,00

Local: Vitória – ES

IEL – Vaga nº 713631

Curso:

Administração

Pré-requisitos:

Previsão de conclusão a partir de agosto de 2026

Horário: Segunda a sexta – 08h às 15h30 (1h30 de almoço)

Benefícios: R$1.320,00 + VT R$200,00 + Ticket R$300,00

Local: Vitória – ES

IEL – Vaga nº 719625

Cursos:

Engenharia de Produção, Gestão de Qualidade ou áreas afins

Pré-requisitos:

Cursando entre 5º e 8º período

Desejável: Power BI, Trello, Notion, Asana, Canva, Pacote Office

Horário: Segunda a sexta – 08h às 15h30

Benefícios: R$1.320,00 + VT R$200,00 + Ticket R$300,00

Local: Vitória – ES

IEL – Vaga nº 719418

Cursos:

Administração ou Ciências Contábeis (a partir do 3º período)

Desejável:

Excel (nível intermediário)

Noções básicas de nota fiscal

Horário: Segunda a sexta – 08h às 15h30

Benefícios: R$1.320,00 + VT R$200,00 + Ticket R$300,00

Local: Vitória – ES

SESI Jardim da Penha – Vaga nº 706852

Curso:

Administração (previsão de conclusão a partir de agosto de 2026)

Horário: Segunda a sexta – 12h45 às 17h45

Benefícios: R$1.100,00 + VT R$200,00 + Ticket R$300,00

Local: Vitória – ES

FINDES – Vaga nº 703942

Curso:

Arquitetura e Urbanismo

Desejável:

Power BI, Revit, Archicad, Sketchup, BIM, Renderização, Office, Microsoft 365

Horário: Segunda a sexta – 11h às 17h

Benefícios: R$1.320,00 + VT R$200,00 + Ticket R$300,00

Local: Vitória – ES

FINDES – Vaga nº 714806

Curso:

Administração (previsão de conclusão a partir de agosto de 2026)

Horário: Segunda a sexta – 12h às 18h

Benefícios: R$1.320,00 + VT R$200,00 + Ticket R$300,00

Local: Vitória – ES

FINDES – Vaga nº 716391

Curso:

Marketing (previsão de conclusão a partir de agosto de 2026)

Horário: Segunda a sexta – 07h às 13h

Benefícios: R$1.320,00 + VT R$200,00 + Ticket R$300,00

Local: Vitória – ES

Espaço Acolher – Vaga nº 5388

Curso:

Fonoaudiologia (entre 4º e 7º período)

Horário:

08h às 12h (4h) ou 13h às 18h (5h)

Benefícios:

R$1.000 (4h) ou R$1.200 (5h)

Vale Transporte R$200,00

Local: Vitória – ES

RHOPEN – Vaga nº 17979

Curso:

Administração (a partir do 3º período)

Horário: 08h às 14h

Benefícios: R$1.000,00 + Vale Transporte

Local: Vitória – ES

SISTEMAS ONLINE – Vaga nº 18054

Curso:

Administração (Superior ou Técnico – 2º ao 4º período)

Requisitos:

Conhecimento em Pacote Office

Horário: 13h às 17h

Benefícios: R$950,00 + Vale Transporte

Local: Vitória – ES

VAGAS – SERRA (ES)

GERDAU – Vaga nº 16820

Cursos:

Técnico em Logística, Portos ou Planejamento (a partir do 2º período)

Horário: Segunda a sexta – 08h às 14h

Benefícios:

R$1.170,00

Assistência médica e odontológica

Auxílio medicamento, telemedicina, refeitório, VT ou fretado

Local: Serra – ES

STONE – Vaga nº 16336

Curso:

Arquitetura e Urbanismo (6º ao 8º período)

Requisito:

Conhecimento em AutoCAD

Horário: Segunda a sexta – 13h às 18h

Benefícios: R$1.200,00 + VT + Alimentação na empresa

Local: Serra – ES

CAPLAST – Vaga nº 17029

Curso:

Técnico em Administração (1º ao 2º período)

Desejável:

Pacote Office

Interesse em atuar na indústria

Horário: Segunda a sexta – 13h às 17h

Benefícios: R$650,00 + VT + Seguro de Vida

Local: Serra – ES

BIANCOGRES – Vaga nº 5596

Cursos:

Administração, Contábeis, Engenharia de Produção, Civil ou Mecânica

Requisitos:

Habilidade com Excel

Horário: Segunda a sexta – 08h às 15h

Benefícios:

R$1.500,00 + VT + Auxílio Alimentação + Lanche + Plano de Saúde

Local: Serra – ES

VAGAS – CARIACICA (ES)

CLARY SORVETERIA – Vaga nº 6155

Cursos:

Administração ou Ciências Contábeis (3º ao 7º período)

Horários:

07h30 às 14h30 ou 10h30 às 17h30

Benefícios:

R$1.000,00 + VT + Almoço na empresa

Local: Cariacica – ES

VAGAS – CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM (ES)

CARBOMIX – Vaga nº 5514

Cursos:

Comunicação Social, Publicidade, Jornalismo, Marketing ou Design Gráfico

Requisito:

Disponibilidade de 6 meses a 1 ano

Horário: Segunda a sexta – 08h às 12h

Benefícios:

R$900,00 + VT + Transporte fretado + Ticket Alimentação + Oportunidade de crescimento

Local: Cachoeiro – ES

CARBOMIX – Vaga nº 5472

Curso:

Engenharia de Produção ou Engenharia de Minas

Requisito:

Disponibilidade de 6 meses a 1 ano

Horário: Segunda a sexta – 08h às 12h

Benefícios:

R$900,00 + VT + Transporte fretado + Ticket Alimentação + Oportunidade de crescimento

Local: Cachoeiro – ES