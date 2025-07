Suspeito foge pelo rio após furto e é detido pela GCM em Cachoeiro

Um homem de 46 anos foi detido nesta segunda-feira (7) após ser flagrado furtando uma residência no bairro Guandu, em Cachoeiro de Itapemirim. Segundo a Guarda Civil Municipal, o suspeito tentou escapar pulando no rio Itapemirim.

Durante patrulhamento preventivo, a guarnição recebeu uma denúncia via Ciodes de que um homem havia invadido uma casa na rua Bernardo Horta. Ao chegarem à rodoviária do interior, os agentes avistaram o suspeito dentro do rio.

A vítima relatou que o criminoso entrou em um escritório de advocacia anexo à residência após encontrar o portão aberto. No local, furtou uma sacola com materiais de limpeza. Em seguida, saiu em direção ao rio, onde pulou para tentar escapar.

Com apoio de outra viatura, os agentes conseguiram convencer o homem a subir por uma corda. Ele foi encontrado em um bar próximo ao ponto de ônibus da avenida Beira Rio. Segundo o suspeito, ele teria sido agredido por populares enquanto estava escondido, mas não soube informar quem seriam os autores.

Ele foi algemado e encaminhado à Delegacia Regional de Polícia Civil de Cachoeiro.