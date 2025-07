Suspeito invade casa, furta pistola e é preso em Marataízes

Um homem foi preso na última quinta-feira (17), em Marataízes, após invadir uma residência, furtar uma pistola e efetuar um disparo. A prisão foi realizada em uma ação conjunta entre a Polícia Civil e a Guarda Municipal de Marataízes, por meio da Delegacia de Polícia.

De acordo com a PC, as equipes foram acionadas após receberem informações de que um homem estaria realizando disparos de arma de fogo na região. No local, o suspeito confessou ter cometido o crime após furtar a arma em uma residência.

O homem foi autuado em flagrante pelos crimes de furto e disparo de arma de fogo, sendo posteriormente encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Marataízes.