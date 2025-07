Tarifaço ameaça café brasileiro; grupos se mobilizam para aliviar taxa

A decisão dos Estados Unidos de elevar de 10% para 50% a tarifa de importação sobre o café brasileiro gerou forte repercussão no setor global da commodity. Segundo análise do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea), a medida impôs instabilidade nos preços tanto no mercado internacional quanto no doméstico, acirrando as preocupações quanto ao futuro das exportações do grão.

O Brasil é o maior exportador mundial de café arábica e origem de cerca de 25% das importações norte-americanas. Com a nova tarifa, o produto nacional passa a enfrentar uma barreira competitiva significativa, especialmente em comparação com concorrentes diretos. A Colômbia, segunda principal fornecedora dos EUA, segue isenta de tarifas, enquanto o Vietnã, maior exportador global de robusta, enfrenta uma alíquota de 20%.

Leia mais em: https://conexaosafra.com/cafeicultura/tarifaco-ameaca-cafe-brasileiro-grupos-se-mobilizam-para-aliviar-taxa/