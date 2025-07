Tarifaço: Lula fará pronunciamento em rede nacional nesta quinta (17)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fará pronunciamento nesta quinta-feira (17) sobre o tarifaço imposto pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a produtos brasileiros vendidos no mercado americano.

O pronunciamento do presidente será exibido em rede nacional de rádio e televisão, às 20h30 desta quinta-feira (17), e terá 4 minutos e 50 segundos de duração.

Com o pronunciamento, o Palácio do Planalto enxerga uma oportunidade de reforçar a imagem de soberania nacional e de defesa de soluções brasileiras, como o próprio Pix, que movimenta trilhões de reais por ano e tem ampla aprovação popular.

Lula vai endossar o discurso que tem adotado desde 1º de agosto, quando o imbróglio diplomático começou, defenderá a soberania nacional e trará detalhes sobre a suposta investigação que os Estados Unidos instauraram sobre as práticas de comercialização no Brasil. As novas tarifas valem a partir de 1º de agosto.