Teatro capixaba marca presença em festival em Minas Gerais

O Grupo Teatral “Gota, Pó e Poeira”, de Guaçuí, participa da programação do 9º Festival Nacional de Teatro de Passos – MG e Região, no período de 20 a 27 de julho, com dois de seus espetáculos “O Santo e a Porca” e “A lenda de um homem sem nome”.

A viagem será viabilizada pelo Edital de Circulação e Intercâmbio 2025, do Fundo de Cultura do Estado (Funcultura), por meio da Secretaria da Cultura (Secult).

Durante 10 dias, o 9º Festival de Teatro de Passos e Região promete levar ao público mais de 20 espetáculos, distribuídos em teatros, praças e espaços alternativos, além de atividades formativas e bate-papos com artistas convidados.

O Festival é uma realização da Associação de Desenvolvimento Cultural Regional (Adesc), uma organização que se destina a promover, fomentar e difundir a cultura e a arte naquela região.



O grupo capixaba tem suas apresentações nos dias 21 e 22 na cidade Passos, sendo a primeira no Teatro Gustavo José Lemos, às 21h, onde apresenta a comédia “O Santo e a Porca”.

Já dentro da mostra de rua, o Grupo Gota se apresenta no dia 22 de julho, às 18 horas, na Praça de Vila Rica, em Passos, com o espetáculo “A lenda de um homem sem nome”.

“Diante dessa programação extensa, sempre aprendemos vendo o trabalho dos outros coletivos, e também observamos as produções para a possibilidade de intercâmbios e quem sabe apresentações em Guaçuí, em nosso festival”, destaca Carlos Ola, integrante do Gota.

Depois dessas duas primeiras apresentações, o grupo participa de debates e oficinas, além de prestigiar boa parte dos espetáculos nacionais que estarão nas mostras oficiais do festival.

Já no dia 26 de julho volta à cena, agora em Sete Lagoas, no Quintal do Boi da Manta, dentro do Projeto Quintal de Histórias. Esta cidade mineira recebe o espetáculo “A lenda de um homem sem nome”, às 19 horas, dentro da programação daquele ponto de cultura, liderado por Paulinho do Boi.

“Visto que o Gota, Pó e Poeira também é certificado como ponto pelo Ministério da Cultura, estar no Quintal do Boi da Manta será uma experiência enriquecedora”, declara Carlos Ola.



O Santo e a Porca

Em cena os atores capixabas vão mostrar a trajetória de Eurico, um senhor muito avarento, devoto de Santo Antônio e que guarda as economias de toda uma vida numa porca de madeira. No elenco estão os atores: Edmar da Silva, Neuza de Souza, Eliane Correia, Aline Saraiva, Matheus Soares, Jacimar Henrique e Carlos Ola.

A direção é do paulista Tom Rezende que montou o espetáculo num processo de residência artística dentro dos editais do Fundo de Cultura do Estado (Funcultura).

A lenda de um homem sem nome

Inspirado na lenda “A pedra do diabo”, do escritor e pesquisador Adelpho Poli Monjardim, com dramaturgia de Carlos Ola, o espetáculo narra a saga de um homem que faz um pacto com o diabo e se propõe a entregar seu único filho para salvar as terras da família, castigadas por uma grande estiagem.

Com diversos elementos da cultura capixaba, o coletivo se propõe a mostrar um pouco do Espirito Santo no Festival.