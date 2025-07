Tecnologia na recepção agiliza e traz sustentabilidade ao Hifa

As unidades do Hifa em Cachoeiro estão vivendo um novo momento com a implementação da recepção tecnológica, parte fundamental do projeto Hospital Sem Papel.

A iniciativa busca modernizar e digitalizar os processos burocráticos da instituição, promovendo agilidade, sustentabilidade e segurança para pacientes e colaboradores.

Uma das principais inovações é a substituição da assinatura física pela assinatura eletrônica em tablets, instalados nas recepções. O processo, que antes demandava impressão e armazenamento de documentos, agora é feito de forma totalmente digital.

O ganho é evidente: maior velocidade no atendimento, economia de papel, segurança na guarda de dados e redução de riscos operacionais.

“Na prática, os tablets são utilizados para a assinatura de documentos no momento da abertura de atendimentos e, futuramente, também durante a internação. Só no pronto-socorro do Hifa Aquidaban, são realizados cerca de 5 mil atendimentos mensais, o que representa a economia de 5 mil folhas de papel – apenas nessa unidade, sem falar em melhorias de processos que garantem agilidade nos atendimentos ao cliente e a sustentabilidade ambiental que é um dos nossos pilares.” disse o coordenador de Sistemas e inovação, Anderson Ferreira dos Santos.

Todos os colaboradores das recepções passaram por treinamentos conduzidos pela equipe de Sistemas e Inovação, com uma semana de capacitação e mais uma semana de acompanhamento durante o chamado go live, a fase inicial de uso em tempo real.