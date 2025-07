Tecnologia permite colher abacaxi em épocas de melhor preço no ES

Uma pesquisa desenvolvida no Espírito Santo pelo Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) traz uma solução promissora para um dos principais desafios da cultura do abacaxi: o controle da floração natural. A inovação permite que os produtores tenham mais domínio sobre o momento em que a planta floresce, o que significa a possibilidade de escolher quando colher os frutos. Isso é feito por meio da aplicação da aviglicina (AVG), uma substância que inibe a produção do etileno, hormônio responsável por induzir a floração.

A pesquisadora Sara Dousseau Arantes explica que a motivação para o estudo surgiu da necessidade de resolver um problema recorrente na produção capixaba de abacaxi: a floração natural desuniforme, que ocorre principalmente entre os meses de junho e agosto. Esse fenômeno resulta em colheitas irregulares, aumento de custos e dificuldades no manejo da lavoura. Além disso, como o abacaxi é uma fruta que não amadurece depois de colhida, a floração desordenada compromete a qualidade e o planejamento da produção.

