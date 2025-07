Tensões no Oriente Médio e os riscos ao agronegócio brasileiro

O recente conflito militar entre Irã, Israel e Estados Unidos acendeu um alerta global, com repercussões não apenas na geopolítica, mas também no comércio internacional — especialmente no agronegócio. O Brasil, como potência agrícola, está diretamente exposto aos impactos econômicos decorrentes da instabilidade no Oriente Médio, uma região que abriga importantes parceiros comerciais como Irã, Emirados Árabes Unidos, Bahrein e Síria.

A chamada “guerra de 12 dias” entre Israel e Irã foi oficialmente encerrada em 24 de junho de 2025, com um cessar-fogo anunciado como “total e completo” pelo presidente dos EUA. Entretanto, o ambiente continua volátil. O Irã afirmou ter vencido a disputa, mas Israel sinalizou que suas operações contra alvos estratégicos ainda podem continuar. Os Estados Unidos, por sua vez, lançaram ataques a três instalações nucleares iranianas, que, segundo o Pentágono, atrasaram o programa nuclear de Teerã em até dois anos.

