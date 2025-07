Tirolesa e exposição do Corpo de Bombeiros movimentam em Anchieta

Em comemoração ao Dia Nacional do Bombeiro, celebrado em 2 de julho, o Corpo de Bombeiros Militar de Anchieta realiza nesta quinta-feira (3) uma programação especial no Santuário Nacional São José de Anchieta, das 9h30 às 12h. A ação contará com uma exposição de viaturas, embarcações e equipamentos de salvamento, além de uma atividade de tirolesa para as crianças.

A iniciativa faz parte de uma série de atividades realizadas durante esta semana em todas as cidades da área de atuação da corporação. O objetivo é aproximar os bombeiros da comunidade, apresentar o trabalho desenvolvido no dia a dia e proporcionar momentos de aprendizado, cidadania e diversão para o público, especialmente os pequenos.

Durante o evento, os visitantes poderão conhecer de perto os veículos e equipamentos utilizados em operações de emergência, como caminhões de combate a incêndio, embarcações de salvamento, trajes especiais e outras ferramentas. As crianças também terão a oportunidade de se divertir com a tirolesa, montada em local seguro e com toda a supervisão da equipe.