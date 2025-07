TLC da Diocese de Cachoeiro anuncia o 3º TOLOCÃO

A Diocese de Cachoeiro de Itapemirim se prepara para um dos momentos mais aguardados pelos membros do Treinamento de Liderança Cristã (TLC): o 3º TOLOCÃO — Encontro Diocesano dos TLCistas, que acontecerá no dia 3 de agosto de 2025, no município de Muniz Freire – ES.

Promovido pelo Secretariado Diocesano do TLC, o evento promete ser um grande reencontro de fé, espiritualidade e fraternidade. A expectativa é reunir jovens e adultos que já vivenciaram o TLC em diferentes paróquias da Diocese, fortalecendo ainda mais os laços que unem essa expressiva pastoral juvenil.

O TOLOCÃO se consolidou como um espaço de comunhão e renovação missionária. Nesta terceira edição, a proposta é celebrar a caminhada dos TLCistas diocesanos e impulsionar novos ânimos para a atuação pastoral nas comunidades. Será um dia inteiro de atividades, momentos orantes, dinâmicas e, claro, muita alegria ao estilo característico do movimento.

“Este será um momento especial de reencontro, fraternidade e espiritualidade, reunindo todos os TLC’s de nossa Diocese”, destacou a organização em suas redes sociais. A equipe reforça ainda o convite para que todos os TLCistas participem, tornando esse momento ainda mais marcante.

Mais informações sobre a programação oficial e as inscrições serão divulgadas em breve pelas plataformas do Secretariado Diocesano do TLC.

Informação

3º TOLOCÃO – Encontro Diocesano do TLC

Data: 03 de agosto de 2025

Local: Muniz Freire – ES

Organização: Secretariado Diocesano do TLC | Diocese de Cachoeiro de Itapemirim

Divulgação